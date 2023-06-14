Tekirdağ'da yasa dışı içki fabrikasına operasyon kamerada: Yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Emniyeti Saray ilçesinde, yasadışı içki fabrikasına dönüştürülen çiftliğe operasyon yapıldı. Operasyon anı saniye saniye kameralara yansırken, litrelerce sahte içki ele geçirildi. Fabrikada yasa dışı çalışan 5 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte/kaçak alkollü içki üretimi ve satışının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Operasyon çerçevesinde Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 1 çiftlik ve 1 araç takibe alındı. Gerekli fiziki takip ve çalışmalardan sonra polis operasyon için düğmeye bastı.

Araçta ve çiftlik evinde yapılan aramalarda; 2 bin 640 şişe sahte votka, 2 bin 890 adet sahte TAPDK bandrolü, 8 adet alkol imalatında kullanılan makine, 60 bin 680 adet etiket, 12 bin 855 adet kapak, 11 bin 170 adet boş votka şişesi, 170 litre etil alkol, 350 litre aroma, çok sayıda boş şişe, sıvı tankı, bidon ele geçirildi. Operasyonda yasa dışı içki fabrikası deşifre edilirken, şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan gözaltına alınarak yasal işleme başlatıldı. Operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Ayrıca yasa dışı içki fabrikasında çalıştığı anlaşılan yabancı uyruklu 5 şahıs hakkında idari yönden işlem yapılarak göç idaresine teslim edilecek.