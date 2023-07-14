Tekirdağ'da yasa dışı kenevir yetiştiren iki şahıs yakalandı

Tekirdağ’da yasa dışı şekilde evlerinde kurdukları düzenek ile kenevir yetiştiren iki şahıs yakalandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde evlerinde uyuşturucu yetiştirdikleri tespit edilen iki kişi, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahısların evlerinde kurdukları düzenekler ile kenevir yetiştirdiğini tespit eden ekipler, yaptıkları detaylı aramalarda 60 kök kenevir bitkisi, 800 gram kenevir tohumu, 55 gram esrar maddesi ve 42 gram bonzai uyuşturucu ele geçirdi. Güvenlik güçlerinin operasyonunda yakayı ele veren S.İ. ve İ.D. isimli şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.