Tekirdağ'da yasal olmayan hayvan sevkine 105 bin ceza

Tekirdağ’da jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde, yasa dışı yollarla getirilen 27 büyükbaş hayvan tespit edilerek kesime gönderildi. Hayvan sahibine ise 105 bin TL idari para cezası kesildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte 13 Nisan’da Köseilyas Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri denetimde Trakya Bölgesi’ne yasa dışı yollarla getirilen 27 adet büyükbaş hayvan tespit etti. Güvenlik güçleri ve görevli veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede hayvanların menşe belgelerinin bulunmadığı ve bölgeye izinsiz sokuldukları belirlendi. Tespit üzerine tutanak tutuldu.

Trakya’nın 2010 yılından bu yana şap hastalığına karşı aşılı ari bölge ilan edildiği hatırlatılarak, bu statünün korunması adına gerekli işlemlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. 2020/06 sayılı "Şap Hastalığına Duyarlı Hayvanların Korunmuş Bölgelere Sevklerinde Uygulanacak Prensipler" genelgesi uyarınca hayvanlar masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın kesimhaneye götürülerek kestirildi. Ayrıca 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36. maddesi kapsamında hayvan sahibine 105 bin Tl idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, bölgenin ari statüsünü korumak için yasal olmayan hayvan hareketlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Vatandaşlara ise menşei belli olmayan hayvanların kesimine aracılık edilmemesi ve şüpheli durumların jandarma ile ilçe müdürlüklerine bildirilmesi çağrısı yapıldı.