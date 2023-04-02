Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşları oylarını kullandı

Tekirdağ’da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan’da yapılan genel seçimler için oylarını kullandı.

Tekirdağ’da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan’da yapılan genel seçimler için kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Bulgaristan ve Bulgaristan dışında kayıtlı olan 6 Milyonun üzerinde seçmenin oy kullandığı genel seçimlerde; Edirne, Tekirdağ, Kırklareli’nde kurulan sandıklarda dijital olarak oylarını kullanan vatandaşlar seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ’da yaşayan çifte vatandaşlar için 50. Yıl Ortaokulu’nda sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, Bulgaristan’da yapılan seçimlerde oylarını kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler.

Oy kullanan vatandaşlardan Sabit Hacıoğlu, “Millete Hayırlı olsun, inşallah bu sefer mesele hallolur. Çünkü 4’ncü kez geliyoruz galiba. İnşallah hayırlı olur, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çifte vatandaşlardan Nihat Doğan ise, “Çok mutluyuz ama iki senede beş tane seçim yapıyor bunlar. Çok aşırı derecede seçim yapıyorlar. Bir türlü koalisyon kuramadılar. Ne olacak bunların hükümet hali. Bu seçimde yine bir sonuç alınmaz. En geç altı ay sonra Eylül, Ekim gibi yine seçimlere gideceğiz bakın göreceksiniz. Buraya yazıyorum. Geçen seçimde 2 Milyon 560 bin kişi oy vermiş. Bu seçimlerde ne olacak bilmem. Türkiye’de 160 sandık kuruldu. 36 milletvekili çıkardık. Bu sene de yine aynı sayıda rahat bir şekilde çıkacaktır” dedi.