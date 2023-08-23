Tekirdağ'da yerleşim yerine yaklaşan yangın korkuttu

Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Gündüz saatlerinde Bağlaraltı mevkiindeki otluk alandan dumanlar yükseldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ağaçlık alana da sıçrayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Mahalle sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin söndürmek için büyük çaba sarf ettiği yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında otluk, ağaçlık alan ve tahta barakaların yandığı belirtildi.