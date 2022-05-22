Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yılın ilk hasadından elde edilen kirazın kilosu 20 liradan tezgahlarda yerini aldı.

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  • 22.05.2022 11:28
  • Güncelleme: 22.05.2022 12:21
Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yılın ilk hasadından elde edilen kirazın kilosu 20 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Tekirdağ’da yarım aşırı aşkın süredir adına festivaller düzenlenen, yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan meşhur Tekirdağ kirazı tezgahlarda yerini aldı. Kilogramı 20 liradan satışa çıkan mevsimin ilk kirazı, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Tezgahında kiraz satışı yapan Hasan Tetikbaş, “Kirazımız Naip köyünden. Bu sene bolca kirazımız var. Mümkün olduğu kadar ucuz tutmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen kirazın altında satıyoruz. Çünkü nakliye farkı var. Biz daha ucuza imal ediyoruz. Her yerde 30 lira, bizde 20 lira” dedi.

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Kirazları bahçesinde yetiştiren İsmet Karagöz, “Kirazlar gayet taze, gayet ucuz. Yesin millet yahu. Ağaçlarımız çok, mahsul de bol çıkardık bu sene. Bu sene bol bol satacağız. Fiyat şu anda uygun, millet alabilir yiyebilir” dedi.

İHA

SHA Editör
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