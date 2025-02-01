Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan yoğun sis, şehirde görüş mesafesini düşürerek günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezi ve sahil kesiminde etkili olan yoğun sis nedeniyle birçok yapı görünmez hale geldi. Sis, Marmara Denizi’nde de etkisini göstererek deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, yetkililer sürücülere sis lambalarını kullanmaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Denizde de etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.