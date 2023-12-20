Tekirdağ'da yoğun sis öğle saatlerine kadar etkili oldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, öğle saatlerine kadar etkili oldu. Sabah işe giden işçiler ve şehir içi, şehirler arası yolculuk yapan sürücüler yoğun siste yolunu bulmakta zorluk yaşadı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sabaha karşı etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Hayatı olumsuz etkileyen sis, öğle saatlerine kadar etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, yoğun siste yolunu bulmaya çalışan vatandaşlar ve sürücüler zorluk yaşadı.