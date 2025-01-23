Tekirdağ'da yoğun sis: Sis şehri kapladı

Tekirdağ’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehri adeta görünmez hale getirdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi yoğun sisin etkisiyle adeta bir hayal dünyasına bürünürken, sokaklar ve binalar neredeyse tamamen kayboldu. Sis denizi içinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran sis, sürücülere dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Şehrin silüeti sis içinde kaybolurken, bu atmosfer birçok kişiyi hem hayran bıraktı hem de zorluklara sebep oldu.