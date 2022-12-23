Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Editör
EditörEditör
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Tekirdağ’ın bazı kesimlerinde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sis, ilerleyen saatlerde şehrin tamamında etkili oldu. Görüş mesafesinin metrelerce azaldığı ilçede araçlar sis farlarını yakarak ilerleyebildi. İş çıkış saatine denk gelen sis, servislerden inen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sürücüler bir kaza yaşanmaması için trafikte yavaş ilerledi.

Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi