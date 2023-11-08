Tekirdağ'da yoğun sis

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yoğun sis etkisini gösterdi. Yollarda trafik akışı yavaşladı.

Tekirdağ'da yoğun sis
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yoğun sis etkisini gösterdi. Yollarda trafik akışı yavaşladı.

Süleymanpaşa ilçe merkezi ve civarda bazı kesimlerde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan sis, ilerleyen saatlerde bağlantı yollarının tamamında etkili oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar azaldığı ilçede araçlar sis farlarını yakarak yavaşça ilerleyebildi. Sis sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler bir kaza yaşanmaması adına trafikte yavaş seyretti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman