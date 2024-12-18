Tekirdağ'da yoğun sis

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ’ın İstanbul, Edirne ve ilçelere bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Tekirdağ’da etkili olan sisin, bazı bölgelerde görüş mesafesini 35 metreye kadar düşürmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, sisin gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.