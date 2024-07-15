Tekirdağ'da yolcu minibüsü otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da yolcu minibüsü otomobille çarpıştı: 4 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu-Muratlı yolu üzerinde Sarılar ile Balabanlı’ya giden yol ayrımında meydana geldi. Balabanlı istikametine seyreden L.K. idaresindeki 22 AAC 239 plakalı otomobil ile Çorlu istikametine seyreden A.Ö. yönetimindeki yolcu minibüsü çarpıştı. Yoldan çıkan otomobil şarampole savruldu. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.