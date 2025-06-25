Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 186 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı kuru yük gemisi karaya oturdu.

Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında 186 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı kuru yük gemisi karaya oturdu.

Olay, Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi açıklarında meydana geldi. Romanya’nın Köstence Limanı’ndan Cezayir’e gitmekte olan Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, henüz bilinmeyen bir nedenle kıyıya yakın noktada karaya oturdu.

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İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma römorkörleri sevk edildi. Gemiyi kurtarmak için römorkörler tarafından çalışma başlatıldı.

Karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi için uzman ekiplerce yürütülen çalışmalara hava şartlarının da elverdiği sürece devam edileceği belirtildi.