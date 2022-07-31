Siemens
SON
DAKİKA
Tekirdağ'da yük gemisinin altına saklanmış 242 kg kokain yakalandı
Fatih Erbakan: 'ABD-İsrail terör devletini engellemek için Suriyelilerin gönderilmesi şart'
Bakan Kurum: 'Önümüzdeki ay cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz'
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı
Yaz sonrası cildinizin uyarılarına kulak verin
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Tekirdağ'da yük gemisinin altına saklanmış 242 kg kokain yakalandı

Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde 242 kilogram kokain ele geçirildi.

Tekirdağ'da yük gemisinin altına saklanmış 242 kg kokain yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının desteği ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yaklaşık bir aydır yapılan takip sonucunda Brezilya’dan gelen kuru yük gemisinin ülkemiz karasularına giriş yapmasının ardından operasyon başladı. Operasyon kapsamında yapılan aramada, geminin alt kısmında, dalgıçlar tarafından iskele kıç altında bulunan kinistin yuvası içinde ve iplerle bağlanmış şekilde şüpheli paketler tespit edildi. 6 adet paket bulunduğu yerden çıkartılarak yapılan kontrollerde içinden 200 paket halinde 242 kilogram kokain maddesi bulunarak el konuldu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Tekirdağ'da yük gemisinin altına saklanmış 242 kg kokain yakalandı
Tekirdağ'da yük gemisinin altına saklanmış 242 kg kokain yakalandı
Tekirdağ'da yük gemisinin altına saklanmış 242 kg kokain yakalandı
Tekirdağ'da yük gemisinin altına saklanmış 242 kg kokain yakalandı
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
İstanbul'da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
İstanbul’da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
Silivri Belediyesinden 220 çocuğa coşkulu sünnet şöleni
Silivri Belediyesinden 220 çocuğa coşkulu sünnet şöleni
'Yetkili servis' oyunuyla vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi
'Yetkili servis' oyunuyla vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi
Silivri'ye yeni hükümet konağı
Silivri’ye yeni hükümet konağı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin