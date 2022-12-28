Tekirdağ'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
Tekirdağ'da inşaat halindeki binaya kalıp çaktığı sırada dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 6 metre yüksekten çamur zemine düştü.
Tekirdağ’da inşaat halindeki binaya kalıp çaktığı sırada dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 6 metre yüksekten çamur zemine düştü.
Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde çalıştığı inşaat halindeki binaya kalıp çakarken dengesini kaybeden S.K. (55) isimli işçi, yaklaşık 6 metre yüksekten çamur zemine düştü. Yumuşak zemin sayesinde ölümden dönen işçi S.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.