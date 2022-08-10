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Tekirdağ'da yüz binlerce yavru sazan göletlere bırakıldı

Tekirdağ'da balıklandırma çalışmaları çerçevesinde yüz binlerce yavru sazan kentteki göletlere bırakıldı.

Tekirdağ'da yüz binlerce yavru sazan göletlere bırakıldı
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Tekirdağ’da balıklandırma çalışmaları çerçevesinde yüz binlerce yavru sazan kentteki göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı Balıklandırma Programı çerçevesinde Edirne’nin İpsala ilçesinde bulunan Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda yetiştirilen 220 bin adet yavru sazan balığı Tekirdağ’da bulunan çeşitli göletlere bırakıldı.

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Bölgedeki su ürünleri çeşitliliğinin ve verimliliğin arttırılmasının hedeflendiği proje ile ilgili bilgiler veren Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, “Bakanlığımızın izni olmadan bir kaynaktan diğer kaynağa su ürünü taşınmaması, evlerde beslenen akvaryum balıklarının kesinlikle sularımıza bırakılmaması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilirlik ve Balıklandırma Programının başarıya ulaşması için; av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesi için en az bir kez üremesine imkân verilmelidir” dedi.

İHA
Editör

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