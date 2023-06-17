Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe: 6 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’da zehir tacirlerine yönelik Jandarma operasyonunda 6 kişi yakayı ele verdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti ile mücadeleye devam ediyor. Düzenledikleri operasyonlar ile zehir tacirlerine darbe vuran Jandarma ekipleri, Tekirdağ’ın Çorlu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde önceden belirlenen adreslerde ve araçlarda aramalar yaptı.

Belirlenen evlerde ve incelenen arabalarda 430 gram Hint keneviri, 40 gram metamfetamin, 17 adet sentetik uyuşturucu hap ve zehir satışından kazanıldığı düşünülen 875 lira ele geçirildi.

Jandarma operasyonu ile yakayı ele veren Y.Ç, O.S.Ö, Y.Ç, İ.A, M.D ve B.G isimli şahısların işlemleri devam ediyor.

Jandarma ekipleri uyuşturucu üretimi, ticareti ve kullanıma karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.