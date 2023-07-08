Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe: 7 zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlılar gözaltına alındı.

Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe: 7 zanlı gözaltına alındı
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Tekirdağ’da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlılar gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde uyuşturucu madde ticareti ile mücadeleye devam ediyor. Bu çerçevede Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Ergene, Çorlu, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 3 kilo 750 gram esrar maddesi, 765 kök Hint keneviri bitkisi, 12 gram Hint Keneviri tohumu ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen 16 bin TL nakit para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan M.E.T, A.T, S.T, C.E.K, Y.G, M.S ve S.Y isimli şahısların işlemleri devam ediyor.