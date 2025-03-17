Tekirdağ'da zehir tacirlerine geçit yok

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da zehir tacirlerine geçit yok
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kapaklı ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Y.A., S.Ç., A.E. ve A.B.B. isimli şahısların ikamet ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 1 kilogram 363 gram skunk, 153 gram kokain, 81 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 5 hassas terazi ve 1 şarj aletiyle birlikte el telsizi ele geçirildi.

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Operasyonda gözaltına alınan A.B.B. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.