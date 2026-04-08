Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon: 184 şüpheliye işlem yapıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda il merkezi ve 11 ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. 30 Mart – 6 Nisan 2026 tarihleri arasında 58 farklı mahallede eş zamanlı yürütülen 129 operasyonda toplam 184 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

58 mahallede eş zamanlı operasyon

Gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 25 kişi ile uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 160 kişi hakkında işlem başlatıldı. Sahadaki denetim ve operasyonların planlı ve koordineli şekilde yürütüldüğü bildirildi.

Uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 927 gram uyuşturucu madde, 2 bin 72 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 235 lira nakit paraya da el konuldu.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten ‘sıfır tolerans’ vurgusu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, “Tekirdağ Polisi, uyuşturucu odaklı suç şebekelerine karşı proaktif mücadelesini ve sokak hakimiyetini sıfır tolerans ilkesiyle sürdürmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.