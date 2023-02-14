Tekirdağ'daki askeri birlikler deprem bölgesinde hizmet veriyor

Tekirdağ’da konuşlu bulunan 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı Sahra Hizmet Bölüğü ve 8’inci Mekanize Piyade Tugay İstihkâm Savaş Bölüğü deprem bölgesi Gaziantep ve Hatay illerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrasında toplamda 10 ilde meydana gelen yıkımların ardından tüm ülkenin yanı sıra, Tekirdağ’dan da bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Tekirdağ’da konuşlu bulunan 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı Sahra Hizmet Bölüğü de; seyyar mutfak, seyyar fırın ve seyyar banyo ile Gaziantep’in İslahiye ilçesinin Altınüzüm Mahallesi’nde vatandaşlara hizmet veriyor.

Tekirdağ’da konuşlu 8’inci Mekanize Piyade Tugay İstihkâm Savaş Bölüğü personeli de, Hatay’ın İskenderun ilçesinde vatandaşlara aralıksız yemek dağıtımı yaparak sıhhi destek sağlıyor.