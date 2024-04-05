Tekirdağ'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bulunan sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çorlu-Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi’nde mutfak süngeri üreten fabrikadaki dumanlar gökyüzünü kapladı. Şehrin her yerinden görünen fabrikadaki yangın dron ile havadan görüntülenirken, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları başlatıldı.

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