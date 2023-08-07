Tekirdağ'daki fabrika yangının sebebi belli oldu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yangının kontrol altına alındığı fabrikada incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım, yangının elektrik kaynaklı olabileceğini belirtti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi’nde yer alan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Rüzgar Kimya isimli fabrikada meydana gelen yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yangının çıkış nedeninin elektrik kaynaklı olabileceğini belirtti. Yıldırım açıklamasında, “Değerli arkadaşlar hepimize tekrar geçmiş olsun. Şu anda olay yerindeyiz. Gördüğünüz gibi yangın ilk çıktığı andaki kadar güçlü değil ama yanmaya devam ediyor. Çünkü içerideki kimyasalların miktarını tam olarak bilmiyoruz ve onlar yanıp bitene kadar da herhalde bir miktar daha devam edecek,öyle görünüyor. Arkadaşlarımız bütün tedbirleri aldılar. Büyükşehir Belediyesi’nden, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nden ve diğer organize sanayi bölgelerinden itfaiye araçları yangın söndürme personelleriyle birlikte burada görev yapıyorlar. İstanbul itfaiyesinden 10 araç geliyor. İnşallah onlarla birlikte etrafa herhangi bir tehlike oluşturmadan tamamı söndürülecektir. Sizin de bildiğiniz gibi araç içi bir takım temizleme malzemeleri, airosollu bir takım ürünler, kimyasal ürünler burada imal edilmekteydi. Tabii bunların üretiminde kullanılan kimyasal malzemeler de şu anda yanıyor, bir taraftan da onların bitmesini bekliyoruz. Etrafa herhangi bir sıkıntı vermeden söndürme gayreti içerisindeyiz. Yangının çıkış nedeniyle ilgili net bir bilgimiz yok. Fabrika sahiplerinin de bu konuda net bir bilgisi yok. Tabii ki airosollu ürünler çabuk parlayabilen ürünler, burada çok dikkatli çalışılıyor. Büyük bir ihtimalle elektrik ile alakalı bir sorunun olabileceğinden bahsettiler. Ekipler incelemelerini devam ettiriyorlar ama şu anda içeriye girmek mümkün değil. Tamamen söndükten sonra yapılacak incelemeler ve araştırmaların ardından yangının çıkış sebebi ortaya konulacaktır. Arkadaşlarımız yangının yan taraftaki fabrikaya sıçramaması için tedbirlerini alıyorlar. Şu anda bir tehlike görünmüyor. İnşallah içindeki malzemeler kısa sürede sönecektir” dedi.