Tekirdağ'daki Karadenizliler Yayla Şenlikleri'nde buluştu

Tekirdağ’da yaşayan Karadenizliler, bu yıl 19’uncusu düzenlenen yayla şenliklerinde buluştu. Ziyaretçi akınına uğrayan şenlikte, Karadeniz ekmeği, yöresel ürünler ve kıyafetler tanıtıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile bu yıl 19’uncusu düzenlenen Geleneksel Yayla Şenlikleri, üç gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Karadeniz Mahallesi Hayrabolu kolu üzerindeki şenlik alanında gerçekleşen etkinliklere üç günde 10 binlerce ziyaretçi katıldı. Şenlikte Karadeniz Bölgesi’ne ait yöresel kıyafetler giyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Şenlik alanında yöresel ürünler ve lezzetler görücüye çıktı, eğlence doruğa ulaştı. Şenlikte, öğle saatlerinde başlayan horon, gece geç saatlere kadar aralıksız devam etti. Birbiri ardına sahne alan Karadenizli müzisyen ve ses sanatçılarının performansları ilgiyle takip edilirken, şenliğin kapanışını da İsmail Türüt yaptı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, üç gün boyunca şenlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek, Karadeniz kültürünün zenginliklerini ziyaretçilerle paylaştı. Uzunlar, 19. Geleneksel Yayla Şenlikleri’nin Süleymanpaşa’nın kültürel zenginliklerinden biri olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Karadeniz’in kültürü ve coşkulu atmosferiyle dolu 19. Yayla Şenlikleri’mizde, Karadenizli hemşehrilerimizle üç gün boyunca bir aradaydık. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlediğimiz bu muhteşem etkinlikte, yöresel lezzetler, geleneksel müzik ve horon eşliğinde doyasıya eğlence vardı. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler."

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise 19 yıl önce başlayan bu şenliğin bundan sonra da giderek genişleyeceğini söyledi. Yıldırım, "Cennet vatanımızda, Türkiye’mizin her yerinde insanlar ekmeği nerede buldu ise oraya gidiyorlar. Sadece kendilerini değil kültürlerini, adetlerini de götürüyorlar, gittikleri yerlerde oranın kültürü ile karıştırıyorlar, daha da güzel hale getiriyorlar. Tekirdağ ilimize gelip, Tekirdağlı olan Karadeniz illerinden gelenler, Karadeniz’den geldiklerini unutmamış, oranın kültürünü burada yaşatmaya başlamışlar" diye konuştu.