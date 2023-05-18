Tekirdağ'daki öğrenciler müzeleri gezdi

Tekirdağ’daki öğrenciler müzeler haftası nedeniyle kentte bulunan müzeleri gezdiler.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki öğrenciler 18-24 Mayıs Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde kentte bulunan Etnografya Müzesini gezdiler. Öğretmenler ve müze görevlileri ile eşliğinde eserleri tek tek inceleyen öğrenciler düzenlenen geziden mutlu olduklarını söyledi.

Günün anlam ve önemiyle açıklama yapan Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “Bugün Dünya Müzeler Günü. Türkiye’de bir gün değil, bir haftaya yayılan etkinlikler ile kutlanıyor. Bu senenin sloganı ‘Sürdürülebilirlik ve Refah’ olarak belirlendi. Yani bizim müzelerimiz hem sürdürülebilir hem de refah olması açısından anlam taşıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi belki Türkiye’nin en iyi müzesi değil ama Trakya’nın en iyi müzesi. Özellikle de ismini aldığımız Traklardan oluşan çok önemli eserlere sahip. Trak Kral mezarı tümülüsü burada bulunuyor. Roma-Bizans dönemlerine ait eserler, Osmanlı dönemine ait eserler var. Arkeolojinin yanında Etnografik bölümde hem Osmanlı’nın hem de Cumhuriyet Döneminin güzel eserleri mevcut. Biz istiyoruz ki müzeler yaşam alanı olsun. Öğrencilerimiz buraya gelsinler. Sadece bir gün değil, her gün gelsinler. Özellikle bazı derslerini burada işlemelerini isteriz. Böyle sürdürülebilir olur, böyle refah olur. Dünya Müzeler Günü kutlu olsun” dedi.