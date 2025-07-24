Tekirdağ'daki orman yangınında Çanakkale'de 119 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayıp, rüzgarında etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaşan yangında 119 futbol sahası büyüklüğünde, 85 hektar ormanlık alan zarara gördü.

Tekirdağ'daki orman yangınında Çanakkale'de 119 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayıp, rüzgarında etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine ulaşan yangında 119 futbol sahası büyüklüğünde, 85 hektar ormanlık alan zarara gördü.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde 15 Temmuz günü çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Yangında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköyde bulunan orman ve tarım arazileri küle döndü. Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale edildi. Çanakkale’deki yangın yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına alındı.

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Yangında büyük bir alan etkilenirken, yanan alanlar dron görüntülendi. Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayıp, rüzgarında etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine ulaşan yangında 119 futbol sahası büyüklüğünde, 85 hektar ormanlık alan zarar gördü.