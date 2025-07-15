Tekirdağ'daki orman yangınının dumanı Çanakkale Boğazı'nı kapladı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde devam eden yangının dumanı Çanakkale Boğazı'nı kapladı.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde devam eden yangının dumanı Çanakkale Boğazı’nı kapladı.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Kaytandere Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Çok sayıda ekip yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor. Yangının oluşturduğu dumanlar ise Çanakkale Boğazı’nı kapladı.