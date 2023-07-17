Tekirdağ'daki yangına helikopter desteği ile müdahale sürüyor

Tekirdağ'da çıkan orman yangınına yangın söndürme helikopterinin havadan desteği ile müdahale sürüyor.

Tekirdağ'daki yangına helikopter desteği ile müdahale sürüyor
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Tekirdağ’da çıkan orman yangınına yangın söndürme helikopterinin havadan desteği ile müdahale sürüyor.

Malkara ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor. Helikopterler, sorti üstüne sorti yaparak aralıksız olarak müdahaleyi sürdürüyor.