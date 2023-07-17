Tekirdağ'daki yangında 300 hektar ormanlık alan küle döndü

Tekirdağ’daki orman yangınında 300 hektarlık alanın etkilendiği belirtilirken, alevlere müdahale sürüyor.

Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada son durum hakkında bilgi verdi. Vali Yıldırım, devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale ettiğini belirterek, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Vali Yıldırım, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bugün ülkemizin birkaç yerinde ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. Hakikatten bu anlamda biz de çok üzüntülüyüz. Bugün saat 15.48 civarında Malkara’nın Deveci köyünde bir orman yangını başladı. Bütün ekiplerimiz 16.06 itibarıyla yani yaklaşık 15 dakika sonra hemen müdahaleye başladık. Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul’dan itfaiye ekipleri buraya geldiler. Madencilerimizden arazi ve iş makinelerini aldık, bütün ekiplerimizle buradayız. Şu anda TOMA’larımız, polisimiz, çevik kuvvetimiz hepsi burada. Jandarma komandolarımız geliyor akşama bir şey lazım olursa diye. Şu anda Tetecik köyüne gelmesin diye uğraşıyoruz. Allah’a şükürler olsun herhangi bir köyümüzde herhangi bir kaybımız yok" dedi.

Orman yangınının evlere ulaşmaması için büyük gayret gösterildiğini vurgulayan Yıldırım, "Evlere ulaşmadan arkadaşlarımız tüm gayretleriyle yangını engellemeye gayret ediyorlar. 4 tane helikopter çalışıyor, 2 uçak geldi. Onlar da yangın söndürmede çok etkili oluyorlar. Şu anda kontrol altında gibi görünüyor. Yalnız rüzgar devam ediyor. Rüzgarın devam etmesi demek bu yangının en ufak bir kıvılcım bile kalsa, en ufak bir kor bile kalsa bunun bir rüzgarla tekrar alevlenebileceği anlamına geliyor. Onun için son duman ortadan kalkmadan biz buna söndü diyemiyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bütün arkadaşlarımızla birlikte tamamen sönene kadar burada olacağız. Biz de hep birlikte burada olacağız. Arkadaşlarımızın yanındayız. Gayret ediyoruz yangının söndürülmesi için. İnşallah kısa zamanda sönecek. Yaklaşık 300 hektar olarak diyor ormancı arkadaşlarımız. Ama bizzat araziye girdiğimizde bunu göreceğiz. Şu anda yüzeysel olarak kuş uçumu hesaplamayla bunu yapıyoruz. Ama şu anda 300 hektar kadar bir alan yandı" ifadelerini kullandı.