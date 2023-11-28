Tekirdağ'dan çalınan otomobil Kırklareli'de bulundu

Tekirdağ'da çalınan otomobil, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Kırklareli'de bulundu.

Tekirdağ'dan çalınan otomobil Kırklareli'de bulundu
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’da çalınan otomobil, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Kırklareli’de bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobil çalındı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kentte çalışmalar yaptı. Çalışmalar neticesinde otomobil ile hırsızlık şüphelisi H.O.S. yakalandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Şüpheli gözaltına alınırken, araç sahibine teslim edildi.