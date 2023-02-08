Tekirdağ'dan deprem bölgelerine 125 tır yardım gönderildi

Tekirdağ’dan deprem bölgesine şu ana kadar 125 tır yardım gönderildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depreminin yaralarını sarmak için Tekirdağ Valiliği koordinesinde başlatılan kampanya çerçevesinde afet bölgelerine yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Tekirdağ’dan battaniye, elektrikli ısıtıcı, katlanır yatak, mutfak seti, tıbbı malzeme, gıda kolisi, adet bebek maması, yastık-çarşaf, yorgan, koli giyim malzemesi, adet kışlık kıyafet, çocuk bezi, ayakkabı ve muhtelif diğer malzemeler olmak üzere şu ana kadar 44’ü AFAD Lojistik Depo’dan ve 21’i ilçelerden olmak üzere toplam 125 tır yardım malzemesi deprem bölgelerine ulaştırıldı.

Toplam 47 ekip 298 personel, 271 AFAD gönüllüsü, 1 arama kurtarma köpek unsuru ve 2 ikram aracı deprem bölgesinde görevlendirildi. Aynı zamanda enkaz alanlarında görevlendirilmek üzere iş makinası olarak toplam 87 adet araç ve 1 adet jeneratör gönderildi.

Devlet yardım koordinasyonun yanı sıra bazı siyasi partilerin temsilcilikleri de kendi imkanlarıyla yardım kampanyası başlatarak, deprem bölgesine yardım tırı gönderdi.