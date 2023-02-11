Tekirdağ'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

Tekirdağ’dan depremin yaralarını sarmak amacıyla bölgeye yardım tırları ve personel sevk sürüyor. Şuana kadar deprem bölgesine yüzlerce yardım tırı ve personel sevk edildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli yaşanan ve birçok ilde yıkıcı etkisi hissedilen depremin yaralarını sarmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Tekirdağ’dan deprem bölgelerine 247 tır, 73 kamyon, 30 kamyonet, 26 konteynır ve 7 seyyar mutfak, 5 bin 25 yaşam konteynerı, 48 seyyar banyo, 75 seyyar WC, 1 karavan olarak deprem bölgesine gönderildi. Arama çalışmaları faaliyetlerine katılmak üzere ise depremin ilk gününden bugüne kadar 98 ekip, bin 128 personel, 266 AFAD gönüllüsü, 1 arama kurtarma köpek ve 3 ikram aracı görevlendirildi.

Ayrıca yine deprem bölgelerinde çeşitli özellikte 112 adet araç ve 13 adet jeneratör, 3 seyyar aydınlatma, 2 bin 100 litre yakıt, 1 termal izleme cihazı gönderilirken, bölgeye treyler yatakhane winpay Hatay’a sevk edildi.