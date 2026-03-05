Tekirdağ deniz çekildi 'Kral yolu' ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denizin yaklaşık 7 metre çekilmesiyle ’Kral yolu’ ortaya çıktı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde her yıl belirli dönemlerde yaşanan deniz çekilmesi bu yıl da dikkat çekti. Deniz seviyesinin yaklaşık 7 metre kadar geri çekilmesiyle birlikte normalde su altında kalan ve şehirde vatandaşlar arasında ’Kral yolu’ olarak bilinen kayalık alanlar gün yüzüne çıktı. Denizin çekildiği bölgede oluşan kayalıkların üzerinde toplanan onlarca martı ise sığ sularda ve kayalıkların arasında bulunan küçük balıkları avlamaya çalıştı. Ortaya çıkan görüntüler sahilde yürüyüş yapan vatandaşların da ilgisini çekti.

Öte yandan denizin çekildiği alan dron ile havadan görüntülenirken, kayalıkların geniş bir alanda ortaya çıktığı görüldü. Bölgedeki deniz çekilmesinin her yıl bu mevsimlerde rüzgar ve gelgit etkisiyle meydana geldiği biliniyor.