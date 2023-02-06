Tekirdağ, depremzedeler için tek yürek oldu. Kentte bulunan dev spor salonu yardım kolileri ile doldu taştı.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrasında bölgeye yardımlar çığ gibi büyüyor. Tekirdağlı vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kentteki İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu’na yardım kolisi taşıdı. Akşam saatlerinde spor salonunun yardım paketleriyle dolup taştığı görüldü. Vatandaşlar, gece saatlerinde de spor salonuna yardım paketleri getirmeye devam ediyor. Yardım kolileri, buradan tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderilecek.