Tekirdağ, en çok göç alan iller arasında 8. sırada

Tekirdağ, en çok göç alan iller arasında 8’inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul’u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu. Tekirdağ ise 60 bin 190 kişi ile en çok göç alan iller arasında 8. sırada yer aldı. Ayrıca Tekirdağ’da net göç 22 bin 674, net göç hızı yüzde 20,6 oldu. Tekirdağ, 37 bin 516 kişi ile en çok göç veren iller arasında ise 19. sırada yer aldı.

Tekirdağ’da en önemli göç alma nedeni hane/aile fertlerinden birine bağımlı göç

Göç hareketliliği incelendiğinde, en önemli göç alma nedeni 19 bin 317 ile hane/aile fertlerinden birine bağımlı göç oldu. Hane/aile fertlerinden birine bağımlı göçü sırasıyla, daha iyi konut ve yaşam koşulları 8 bin 252, işe başlamak 7 bin 130, tayin/iş değişikliği 6 bin 386, eğitim 5 bin 160, ev alınması 3 bin 954, medeni durum değişikliği/ailevi nedenler 3 bin 437, aile yanına/memlekete geri dönme 720, sağlık 609 ve emeklilik 305 nedenleri izledi.

Tekirdağ’da en önemli göç verme nedeni eğitim

Tekirdağ ilinin göç etme nedenine göre verdiği toplam göç 37 bin 516 oldu. Göç hareketliliği incelendiğinde, en önemli göç verme nedeni 8 bin 610 ile eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla hane/aile fertlerinden birine bağımlı göç 8 bin 3, daha iyi konut ve yaşam koşulları 6 bin 333, tayin/iş değişikliği 3 bin 468, işe başlamak/iş bulmak 2 bin 734, medeni durum değişikliği/ ailevi nedenler bin 834, ev alınması bin 146, aile yanına/memlekete geri dönme bin 121, sağlık 258 ve emeklilik 192 nedenleri izledi.