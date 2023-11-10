Tekirdağ'ı ziyaret eden Romanya heyeti ile işbirliği imkanları masaya yatırıldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Romanya’dan incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen üst düzey heyeti makamında misafir etti. Görüşmede işbirliği imkanları ele alındı.

Tekirdağ Macaristan Fahri Konsolosu Erdoğan Erken’in daveti üzerine Sekel Milli Konseyi Türkiye Temsilcisi Ahmet Açıkgöz ve Tekirdağ Temsilcisi ve Gazeteci Fatih Erge’nin öncülük ettiği resmi ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Misafir heyette Romanya milletvekilleri, belediye başkanları ve bölge valileri gibi üst düzey yetkililer yer aldı.

İşbirliği fırsatları masaya yatırıldı

Tarım, turizm, kültür gibi alanlarda işbirliği fırsatlarının, üniversiteler arası etkileşimin ve bölgesel yatırımları hayata geçirme potansiyelinin ele alındığı toplantıda ayrıca iki ülke arasındaki dostane bağların daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. Ziyaret sonrası karşılıklı hediyeleşme merasimi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Başkan Uzunlar, böyle önemli bir heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek. öaıf vesile olan Erken ve Erge’ye teşekkür etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar’ın Tekirdağ Macaristan Fahri Konsolosu Erken, Sekel Milli Konseyi Türkiye Temsilcisi Açıkgöz ve Sekel Milli Konseyi Tekirdağ Temsilcisi Erge ile birlikte ağırladığı heyette Romanya Milletvekili Hajdu Gbor, Bölge Valisi ve İl Meclis Başkanı Borboly Csaba, Csikszereda İl Belediye Başkanı Korodi Attila, Csikszereda İl Belediye Başkanı Korodi Attila, Csikszentsimon Belediye Başkanı Kozma Istvan-Florin, Csikszentmrton Belediye Başkanı Birtalan Sndor, Csikkozms Belediye Başkanı Sznt Lszl, Szentimre Belediye Başkanı Kencse Eld, Dnfalva Belediye Başkanı Böjte Csongor Ern, Csikszentdomokos Belediye Başkanı Karda Robert, Rkos Belediye Başkanı Csszr Attila, Csikszentmihly Belediye Başkanı Izsk Lrnt, Szenttams Belediye Başkanı Kedves Rbert, Karcfalva Belediye Başkanı Gbor Tibor, Danfalva Yardımcı Belediye Başkanı Both Norbert, Csikszereda Yardımcı Belediye Başkanı Bors Béla, Szenttams Yardımcı Belediye Başkanı Mkszem Hunor, Karcfalva Yardımcı Belediye Başkanı Szocs Laszlo, Kaszon Köyü Yardımcı Belediye Başkanı Mihaly Tamas ve İl Meclis Üyesi Becze Istvn yer aldı.