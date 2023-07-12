Tekirdağ İl İdare Kurulu Şube Başkanları toplantısı yapıldı
Tekirdağ İl İdare Kurulu Şube Başkanları toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) salonunda yapıldı.
Tekirdağ İl İdare Kurulu Şube Başkanları toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) salonunda yapıldı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile gündem maddelerini görüştü.
Toplantıya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Başkanı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, kurum müdürleri ve Yazı İşleri Müdürü V. Hayrullah Ural katıldı.