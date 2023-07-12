Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Bu dönemki toplantımız; yatırımların hızlanarak devam edeceği bir dönemde yapılmaktadır. Bu açıdan dönem içinde karşılaşılacak muhtemel aksaklıkların ve koordinasyonu gerektiren konuların yatırımcı kuruluşlarımızca bugün burada dile getirilerek çözümlenmesi sağlanacaktır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyorum. Yatırımcı kuruluşlarımızdan alınan raporlar istikametinde hazırlanan Değerlendirme Raporunda; ilimizde toplam 316 projenin bulunduğu görülmektedir. Bu projeler bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı ise devam etmektedir. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından Bölge Müdürlükleri yatırımlar hakkında sunum yaptı. Toplantı talep ve önerilerin sunulmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Murat Eren, ilçe kaymakamları, ilçe belediye temsilcileri, kurum müdürleri, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mahmut Çelik katıldı.