Tekirdağ'ın 4 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, meteorolojik uyarılar ve denizlerin genel durumu göz önüne alınarak bazı ilçelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla Saray ilçesinde 27-28 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı. Süleymanpaşa ilçesi genelinde ve Marmaraereğlisi Sultanköy Plajı’nda da aynı tarihlerde iki gün boyunca denize giriş yasaklandı. Şarköy ilçesinde ise 27 Ağustos’ta Hoşköy ve Mürefte Mahalleleri’nde, 28 Ağustos’ta ise ilçe genelinde denize girilmesi yasaklandı.

Plajlarda ve deniz kenarlarında valilik tarafından uyarı tabelaları yerleştirildi. Yetkililer, vatandaşların yasaklara uymalarını ve riskli durumlarda denize girmemelerini önemle hatırlattı.