Tekirdağ'ın ilçelerinde AFAD merkezleri kurulması planlanıyor

AFAD İl Müdürü Tezcan Uçan ekibiyle birlikte, ilçe afet planlarının hazırlanması ve ilçelerde AFAD merkezin kurulmasıyla ilgili kaymakam ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tekirdağ İl Müdürü Tezcan Uçan, afet planlarının hazırlanması ve AFAD merkezin kurulmasıyla ilgili bir dizi görüşmeler yaptı. AFAD İl Müdürü Uçan, ekibiyle birlikte ilk olarak Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ile görüştü. Uçan daha sonra Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Belediye Başkanı Vahap Akay ile bir araya geldi. Görüşmelerde, afet planlarının hazırlanması ve AFAD merkezin kurulmasıyla ilgili bir dizi konular ele alındı.