Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğun trafik

Tekirdağ’da tatilcilerin trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. Yüzlerce aracın oluşturduğu trafik dron ile havadan görüntülendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kavşak çalışması, çevre yolunda trafiği felç ederken çalışmaların hafta sonu durduğu gözlendi.

Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Köseilyas yolu olarak bilinen 57’nci Alay Caddesi’nde yapımına devam edilen üst geçit ve yol çalışmaları nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yaşanıyor. Trafik, hafta sonunu tatil beldelerinde geçiren tatilcilerin İstanbul’a dönmeye başlamasıyla durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluk dron kameralarına yansırken, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının hafta sonu durduğu gözlemlendi.

Sürücülerin yol çalışmaları nedeniyle tek şeride inen yolda oluşturduğu yoğunluk yüzlerce metreyi buldu. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda köprülü kavşakların yerine trafik ışıklarının olması yoğunluğu daha da arttırdı. Belediyenin kavşak çalışmasını nedeniyle çile çeken sürücüler yoğunluk oluşturdu. Trafikte saatler geçiren sürücülerin oluşturduğu yoğunluğun gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri de bölgede çalışma yaparak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.