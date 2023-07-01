Tekirdağ Jandarması, orman yangınlarına karşı hem karadan hem havadan denetimler gerçekleştiriyor

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaların ısınması ve tatilcilerin turistlik noktalara akın etmeye başlamasıyla çıkabilecek orman yangınları ve sabotaj ihtimallerine karşı karadan ve havadan denetimlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri ormanda giremeyecekleri noktalarda dron ile havadan kontroller sağlıyorlar.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde artan tatilci yoğunluğu ve hava sıcaklıklarıyla birlikte çıkabilecek orman yangınlarına ve sabotaj ihtimaline karşı denetimlerini arttıran Jandarma ekipleri, kentteki ormanlık alanları hem karadan hem de havadan denetliyor.

Kentteki otellerin de tam kapasiteye ulaşmasının ardından ormanda kamp yapmak isteyen, ateş yakmak isteyenlere karşı denetimlerini arttıran Jandarma ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için, dron ile denetimler yaptı. Ormanların iç kesimlerini de kontrol eden ekipler, çevre sağlığı ve halkın güvenliği için çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.