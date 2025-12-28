Tekirdağ-Kırklareli sınırında araç yangını: Ekipler zamanla yarıştı

Tekirdağ ile Kırklareli sınırında seyir halindeki bir araçta çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Alınan bilgilere göre, çağrı merkezine gelen ihbar üzerine ekipler, Tekirdağ - Kırklareli arasında Lüleburgaz ilçesine yakın bir noktada meydana gelen araç yangınına müdahale etmek üzere hızla harekete geçti. Olay yerine ulaşım sürecinde vatandaşların adres tarifinde yanılma ihtimali göz önünde bulundurulurken, otoyolda trafiğin durduğu fark edildi. Yoldan geçen vatandaşlar ve kolluk kuvvetleri tarafından KKT (Kuru kimyevi toz) ile yapılan ilk müdahalelere rağmen yangının tamamen söndürülemediği belirlendi.

Yolun kolluk kuvvetlerince trafiğe kapatılmasıyla birlikte ekiplerin güvenli şekilde müdahale etmesi sağlandı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası yol yeniden ulaşıma açılırken, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmaması rahat bir nefes aldırdı. Olay yerine Tekirdağ’dan da ekipler gelirken yangın tamamen kontrol altına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.