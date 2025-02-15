Tekirdağ-Malkara yolunda yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Tekirdağ-Malkara yolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü yolda, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Tekirdağ ve çevresinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, Malkara yolunda sürücüler için risk oluşturdu. Özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedilen sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kalırken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar indi. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.