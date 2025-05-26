Tekirdağ-Malkara yolunda yoğun sis ve sağanak yağış etkili oldu

Tekirdağ-Malkara kara yolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ-Malkara yolunda yoğun sis ve sağanak yağış etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Tekirdağ-Malkara kara yolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ kent merkezi ile Malkara ilçesi arasında kalan kara yolunda gece boyunca etkili olan sis ve yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal bölgelerde sis yoğunluğunun arttığı gözlenirken, görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışla birlikte yol yüzeyinin kayganlaşması, sürüş güvenliğini daha da zorlaştırdı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Trafik ekipleri, olası kazalara karşı güzergâh boyunca devriye gezerek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yetkililer, sürücülerden hız yapmamalarını ve takip mesafesine dikkat etmelerini istedi.