Tekirdağ merkezli 4 ilde şafak vakti operasyon
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 4 ilde nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü şekilde işleyen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından sabah saat 06.00’da Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir olmak üzere 4 ilde toplam 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen 14 şahıs operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda şüphelilere ait 14 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 67 tabanca fişeği ele geçirildi. Dosya kapsamında daha önce tutuklu bulunan 2 kişiyle birlikte toplam 16 şahıs hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.