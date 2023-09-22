Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 17 kişi yakalandı.

Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 17 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ merkezli Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya’da terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

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Aralarında terör örgütü DEAŞ’ın finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.