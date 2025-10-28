Tekirdağ-Muratlı karayolunda yoğun sis etkili oldu
Tekirdağ-Muratlı karayolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Tekirdağ-Muratlı karayolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Sabah erken saatlerde başlayan sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, karayolu çevresindeki bazı yapılar yoğun sis nedeniyle adeta görünmez hale geldi. Trafik ekipleri, olası kazaların önüne geçmek için sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.