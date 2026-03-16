Tekirdağ nüfusunun yüzde 10,7'sini yaşlılar oluşturdu

Türkiye genelinde yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı son yıllarda artış göstermeye devam etti. 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi olan yaşlı nüfus, son beş yılda yüzde 20,5 artarak 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişiye yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2020 yılında yüzde 9,5 iken 2025 yılında yüzde 11,1’e çıktı.

Türkiye genelinde yaşlı nüfusun yüzde 44,7’sini erkekler, yüzde 55,3’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Tekirdağ’da ise 65 yaş ve üzeri nüfus 129 bin 748 kişi olarak kayıtlara geçti. Kentte yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,7 oldu. Tekirdağ’daki yaşlı nüfus oranı incelendiğinde erkek nüfus oranının yüzde 9,5, kadın nüfus oranının ise yüzde 12 olduğu görüldü.

Öte yandan, Türkiye’de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,7 ile Sinop oldu. Sinop’u yüzde 21,1 ile Kastamonu ve yüzde 20 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,8 ile Şırnak olarak kaydedildi. Bu ili yüzde 4,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 4,7 ile Hakkari takip etti.